В Кремле назвали первую разрешившую бить вглубь России страну

Песков: нельзя исключать, что Британия первой разрешила ВСУ бить вглубь России Нельзя исключать, что именно Великобритания первой разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь российской территории с помощью переданного Киеву дальнобойного оружия.
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