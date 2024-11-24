В Кремле назвали первую разрешившую бить вглубь России страну

Песков: нельзя исключать, что Британия первой разрешила ВСУ бить вглубь России Нельзя исключать, что именно Великобритания первой разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь российской территории с помощью переданного Киеву дальнобойного оружия.