Выплаты по заблокированным активам: остались ли довольны российские инвесторы?

В декабре российские инвесторы получили рубли по заблокированным бумагам. Что и кому пришло? И сильно ли отличается размер рублевых выплат от тех, которые могли бы быть в валюте?Большинство российских инвесторов должны были получить купоны и дивиденды по иностранным бумагам в течение декабря.
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