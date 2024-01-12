Выплаты по заблокированным активам: остались ли довольны российские инвесторы?

В декабре российские инвесторы получили рубли по заблокированным бумагам. Что и кому пришло? И сильно ли отличается размер рублевых выплат от тех, которые могли бы быть в валюте?Большинство российских инвесторов должны были получить купоны и дивиденды по иностранным бумагам в течение декабря.