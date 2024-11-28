Прогноз погоды в Крыму на 28 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 28 ноябряВ Симферополе +6 и пасмурноВ Севастополе +9 и пасмурноВ Евпатории +6 и пасмурноВ Черноморском +5 и пасмурноВ Джанкое +4 и пасмурноВ Ялте +10 и пасмурноВ Алуште +9 и небольшой дождьВ Керчи +4 и облачно с прояснениямиВ Армянске +3 и облачно с прояснен.