Медвежий угол

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  • саша дмитренко
    ой  как  тебя  извратили,,,,))))Как это глобалист...
  • Владимир Барышев
    Эти существа, везде просачиваются и все поганят и извращают и развращают!Как это глобалист...
  • Жанна Татаринова
    Убрать эту-этого из думы, не мужик. не баба. а черти что.Как это глобалист...

Вот кто по-настоящему радует, так это японцы

Вот кто по-настоящему радует, так это японцы

Сообщение тамошней прессы со ссылками на "источники в правительстве" о том, о том, что официальный Токио НЕ ПОЗВОЛИТ Владимиру Путину присутствовать на похоронах Синдзо Абэ, радует своим простодушием.

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