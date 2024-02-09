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США вводят новые санкции в отношении России и обновляют ограничения на импорт алмазов

Соединенные Штаты ввели новые санкции за предполагаемые нарушения ограничения цен на нефть, установленного странами G7, и предприняли шаги по дальнейшему ограничению импорта определенных категорий алмазов, добытых в России.

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