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В России захотели обязать владельцев жилья передавать данные о съемщиках в МВД

В России захотели обязать владельцев жилья передавать данные о съемщиках в МВД

В России владельцев жилья хотят обязать передавать данные о съемщиках в МВД и управляющие компании. С соответствующей инициативой к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратились депутаты профильного комитета Госдумы по строительству, передают «Известия».

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