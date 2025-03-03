В России захотели обязать владельцев жилья передавать данные о съемщиках в МВД

В России владельцев жилья хотят обязать передавать данные о съемщиках в МВД и управляющие компании. С соответствующей инициативой к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратились депутаты профильного комитета Госдумы по строительству, передают «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии