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Закон, порядок, государство

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Военнослужащим 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», отличившимся в зоне проведения СВО на Купянском направлении, вручили боевые государственные и ведомственные награды

Военнослужащим 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», отличившимся в зоне проведения СВО на Купянском направлении, вручили боевые государственные и ведомственные награды

Бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «За укрепление боевого содружества».

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