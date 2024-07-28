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Артюхов поздравил экипаж «Ямал» с Днем ВМФ

Артюхов поздравил экипаж «Ямал» с Днем ВМФ

Дмитрий Артюхов поздравил экипаж БДК «Ямал» с Днем Военно-морского флота. Глава региона посетил подшефную часть, где пообщался с матросами и офицерами, вручил отличившимся памятные подарки – часы с гравировкой «Ямал защитникам Отечества».

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