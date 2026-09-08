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Несекретные материалы

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Ракеты накрыли радиочастотный центр СБУ под Киевом

Ракеты накрыли радиочастотный центр СБУ под Киевом

Министерство обороны РФ сообщило, что минувшей ночью был нанесён удар по центру радиоэлектронной разведки в районе населённого пункта Мархалевка Киевской области.

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