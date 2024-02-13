Олег Тофилат: "У меня есть замечания по некоторым положениям Кодекса железнодорожного транспорта, который вступит в силу 18 февраля 2024 года"

Олег Тофилат, ушедший в отставку с поста генерального директора ГП "Железная дорога Молдовы", на пресс-конференции в последний день работы в должности рассказал о своем мнении относительно нового Кодекса железнодорожного транспорта, положения которого вступят в силу 18 февраля 2024 года, отмечает Noi.