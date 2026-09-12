Зима в России ожидается аномально тёплой и влажной из-за Эль-Ниньо

По словам Тишковца, исключением станут арктические территории, север Сибири, Чукотка, а также районы Берингова и Чукотского морей, где ожидается значительное похолодание.
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