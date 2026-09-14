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История успеха вопреки стереотипам: в Москве презентовали автобиографию главного технолога Коньячного дома «Коктебель» - Марины Простак

История успеха вопреки стереотипам: в Москве презентовали автобиографию главного технолога Коньячного дома «Коктебель» - Марины Простак

На литературном вечере в баре "Шаляпин" отеля "Метрополь" глянцевый журнал MENTODAY и Коньячный дом "Коктебель" собрали ценителей литературы и винодельческого искусства.

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