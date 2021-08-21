Любопытно, однако

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Зеленский окончательно переехал в страну розовых пони. Он начал строить большой флот и осуждать Путина

Зеленский окончательно переехал в страну розовых пони. Он начал строить большой флот и осуждать Путина

Злой хомяк Только недавно я писал, что пан Зеленский не дружит с головой, это видно из его слов о Крыме.

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Lora Некрасова
Нельзя сказать, что президент Зеленский не в себе. Он немного не в себе. Второй вопрос опросника, победит ли всех Зеля. Да, он всех победит, но не на мировой арене, а на арене цирка. Возможно. Но не точно. Почему? Да потому, что он сам висит на верёвочке, а за верёвочку дёргает отнюдь не папа Карло, а заокеанский Карабас-Барабас.
Татьяна Чайка
Все в основном верно,кроме одного,мне так кажется,он перебарщивает с наркотой/ну это и не удивительно,ему страшно.И стал наконец то понимать во что вляпался по самые «не балуйся»)))
Iness Aartee
Не слышны в мозгу даже шорохи!
Ваша Светлость
Нечему там шуршать, там монолитная кость, он в принципе может на войну без каски ходить.
Ваша Светлость
У малышки Зели все признаки биполярного расстройства, бредит, ему бы отдохнуть, подлечиться, а не коксом баловаться...
Алексей
Да пусть он строит, что хочет. Лишь бы ДНР и ЛНР не обстреливал.
ГусЕна
Комментаторы вместе с афтором, я так понимаю, Генералы Мира...Хоть по разу избирались Презиками...
Иван
зеля думкой богател.
Александр Головинов
«Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, который ему верит». (У. Шекспир»).

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