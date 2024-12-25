"Почему не бьём?" - Подполье вышло на связь из Одессы. ВСУ получают самую массовую поставку с начала СВО

Противник готовится к чему-то очень серьёзному. ВСУ получают самую массовую поставку с начала СВО. Подполье вышло на связь из Одессы: "Почему не бьём?"Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил интересную информацию, которая может свидетельствовать о подготовке ВСУ к масштабному контрнаступлению.
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