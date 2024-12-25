"Почему не бьём?" - Подполье вышло на связь из Одессы. ВСУ получают самую массовую поставку с начала СВО

АЖ

Александр Жигилий

Потому что процессом управляют торгаши! Это де не только с этим сообщением! Других , приводящих в недоумение тех, кто начинает возмущаться от таких "подарков" для, ВСУ много! Но за три года ничего не поменялось! Значит Кремль. Это устраивает, увы....