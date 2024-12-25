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Царьград

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"Почему не бьём?" - Подполье вышло на связь из Одессы. ВСУ получают самую массовую поставку с начала СВО

"Почему не бьём?" - Подполье вышло на связь из Одессы. ВСУ получают самую массовую поставку с начала СВО

Противник готовится к чему-то очень серьёзному. ВСУ получают самую массовую поставку с начала СВО. Подполье вышло на связь из Одессы: "Почему не бьём?"Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил интересную информацию, которая может свидетельствовать о подготовке ВСУ к масштабному контрнаступлению.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Потому что процессом управляют торгаши! Это де не только с этим сообщением! Других , приводящих в недоумение тех, кто начинает возмущаться от таких &quot;подарков&quot; для, ВСУ много! Но за три года ничего не поменялось! Значит Кремль. Это устраивает, увы....
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11 час.
Игорь Васиков
Наверняка все координаты уже известны. Но по какой-то причине их не поражают. Неужели измена?
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8 час.
Зоя Гольдштаб
Даааа......разное в голову приходит по поводу Кремля.....
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7 час.

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