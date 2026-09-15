WSJ: глобальный топливный кризис уже наступил

Глобальный кризис, связанный с топливом, о котором из-за конфликта на Ближнем Востоке активно предупреждали руководители американских нефтяных компаний, уже наступил.
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