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ИА Регнум

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WSJ: глобальный топливный кризис уже наступил

WSJ: глобальный топливный кризис уже наступил

Глобальный кризис, связанный с топливом, о котором из-за конфликта на Ближнем Востоке активно предупреждали руководители американских нефтяных компаний, уже наступил.

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