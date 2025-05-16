Юань усиливает позиции на бирже

Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии начала прямого диалога между Россией и Украиной в Стамбуле - первая встреча в рамках предполагаемых переговоров запланирована на утро пятницы, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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