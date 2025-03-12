В России могут увеличить число парковочных мест для людей с инвалидностью

Это инициатива Ярослава Нилова Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил внедрить гибкую прогрессивную парковочную систему, приоритетом которой должны стать интересы граждан с инвалидностью (и сопровождающих их лиц), с квотой парковочных мест от 10 до 20%.
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