Сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство девушки, совершенное в Ивановской области 19 лет назад

В марте 2007 года злоумышленник, передвигаясь на автомобиле по улицам областного центра, заметил 16-летнюю девушку и предложил подвезти её.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия19 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым