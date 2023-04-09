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Глава МИД Рейнсалу допустил, что Эстония может закупить американские истребители F-16 и поставить их Украине

Глава МИД Рейнсалу допустил, что Эстония может закупить американские истребители F-16 и поставить их Украине

Таллин может закупить американские боевые самолеты F-16 и поставить данные машины киевской стороне. Соответствующий вариант развития событий, как информирует ТАСС, допустил руководитель эстонского внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу.

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