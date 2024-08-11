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Указ подписали, решено: владельцам дач и участков баню теперь придется снести

Указ подписали, решено: владельцам дач и участков баню теперь придется снести

Указ подписали, решено: владельцам дач и участков баню теперь придется снести Ольга Вайленко4 августа 2024 года Государственная Дума Российской Федерации приняла значительные поправки к Закону о садоводстве и огородничестве (№ 217-ФЗ), которые кардинально изменят правила использования дачных и огородных участков.

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