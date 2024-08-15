Наемника ВСУ объявили в розыск за изнасилование в Харьковской области

t.me/УВД ВГА Харьковской области Иностранного наемника франко-бельгийского происхождения Максима Баррата, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ, объявили в розыск в Харьковской области, сообщает региональное УВД Военно-гражданской администрации 15 августа.
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