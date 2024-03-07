Кубанского экспортера поместили в спецблок за рядовой экономический спор

Новороссийский предприниматель Сергей Белов, обвиняемый в мошенничестве, якобы совершенном в отношении офшорной компании из Сингапура, после выхода нашей статьи «Кому выгодно засудить успешного кубанского экспортера?» и заседания о продлении меры пресечения 21 декабря 2023 года, по словам адвоката, был по неизвестным причинам переведен сотрудниками СИЗО в спецблок, в котором отсутствует связь с внешним миром.