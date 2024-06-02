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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Победа #Бузулук 0-4 пенальти🔥🔥🔥 Забил наш вратарь Артём Кадуцков. Матч в р.п. Елань в рамках Чемпионата Волгоградской области по футболу с командой "Урожай" завершился в пользу наших футболистов 💪.

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