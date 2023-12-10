Times of India: кофе с пряностями снизит холестерин и улучшит память

Для многих чашечка кофе — это не просто рутина, а настоящий ритуал, особенно в начале дня. Но вкус бодрящего напитка можно сделать еще более насыщенным и полезным с помощью пряностей, уверены индийские эксперты.
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