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Путин присудил премии за вклад в укрепление российской нации за 2024 год

Путин присудил премии за вклад в укрепление российской нации за 2024 год

Президент России Владимир Путин присудил премию за вклад в укрепление российской нации за 2024 год гендиректору организации "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Наталье Виртуозовой, заместителю директора по выставочной деятельности организации "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Павлу Дорошенко, а также заместителю начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексею Жаричу.

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