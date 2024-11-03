Путин присудил премии за вклад в укрепление российской нации за 2024 год

Президент России Владимир Путин присудил премию за вклад в укрепление российской нации за 2024 год гендиректору организации "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Наталье Виртуозовой, заместителю директора по выставочной деятельности организации "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Павлу Дорошенко, а также заместителю начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексею Жаричу.