«Единая Россия» отправила на передовую современную технику для военных

МОСКВА, 4 ноября, ФедералПресс. Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев передал военным группировки войск «Центр», которые находятся на передовой, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники, квадроциклы, противодронные сетки и медицинские изделия.
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