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У нас в Текстильщиках

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На 7-й улице Текстильщиков прошла «Ночь долголетия» — теплый вечер в кругу друзей

В Центре московского долголетия «Текстильщики» на 7-й ул. Текстильщиков прошла «Ночь долголетия». Это был тёплый вечер общения, творчества и хорошего настроения.

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