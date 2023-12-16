Компания Mercedes-Benz превратила историю разработки гиперкара AMG One в фильм

Летом 2022 года Mercedes-Benz отчитался о начале производства гиперкара Mercedes-AMG One, которого клиенты ждали несколько лет, а в январе 2023 года марка показала первый клиентский экземпляр супергибрида.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии