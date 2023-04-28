О внешнеполитическом позиционировании Казахстана в период спецоперации

АСТАНА (ИА Реалист). Политолог Алексей Макаркин проанализировал внешнеполитическое позиционирование Казахстана в период проведения Россией спецоперации на территории бывшей Украины: «Казахстан увеличивает экспорт нефти в обход России после поручения президента Касым-Жомарта Токаева найти альтернативные маршруты для продажи сырья.