Боевые Нивы отправили на фронт из Крыма

В День России следователи Крыма отправили на фронт боевые автомобили «Нива». На херсонское направление отправились два подготовленных для фронта автомобиля, сообщили в пресс-службе республиканского Следкома.
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