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Полянский: встречи гуманитарного трека ОБСЕ не должны зависеть от прихоти Запада

Полянский: встречи гуманитарного трека ОБСЕ не должны зависеть от прихоти Запада

ТАСС/Александр Река Россия настаивает на переносе встреч в рамках третьей гуманитарной корзины ОБСЕ на площадку, которая не будет зависеть от позиции конкретных государств.

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