НИУ ВШЭ: система по току и напряжению находит дефекты двигателей без вибродатчиков

Институт искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ представил программно-аппаратный комплекс, который по электрическим параметрам промышленного оборудования заранее выявляет признаки неисправностей и помогает перейти от ремонта после поломки к прогнозу состояния техники.
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