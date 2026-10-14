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НИУ ВШЭ: система по току и напряжению находит дефекты двигателей без вибродатчиков

НИУ ВШЭ: система по току и напряжению находит дефекты двигателей без вибродатчиков

Институт искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ представил программно-аппаратный комплекс, который по электрическим параметрам промышленного оборудования заранее выявляет признаки неисправностей и помогает перейти от ремонта после поломки к прогнозу состояния техники.

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