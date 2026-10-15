Берлин предложил ввести в Евросоюзе новые визовые ограничения для граждан РФ. Но Ирландия, которая сейчас председательствует в Совете Европы, выступила против идеи ограничить в ЕС действие виз для россиян.
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