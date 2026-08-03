На Камчатке назвали предварительную причину массовой гибели птиц

Правительство Камчатского края сообщило, что вероятной причиной массовой гибели водоплавающих птиц на Халактырском пляже и побережье бухты Пионерской могло стать превышение содержания железа в воде, вызванное выбросами вулканического пепла .
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