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На Камчатке назвали предварительную причину массовой гибели птиц

На Камчатке назвали предварительную причину массовой гибели птиц

Правительство Камчатского края сообщило, что вероятной причиной массовой гибели водоплавающих птиц на Халактырском пляже и побережье бухты Пионерской могло стать превышение содержания железа в воде, вызванное выбросами вулканического пепла .

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