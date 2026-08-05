ВС России разнесли логистический центр «Эпицентр» в Киеве

Российские военные массированным ударом разнесли логистический центр «Эпицентр» в Киеве. «Поражены в городе Киеве: логистический центр «Эпицентр» Киев, являющийся крупным автоматизированным складом данной компании, обеспечивающим обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА», — указали в ведомстве.