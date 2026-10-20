© Annegret Hilse/ReutersБывший главный тренер итальянского «Милана» Сержиу Консейсау сказал, что не встает на чью-либо сторону в конфликте между Криштиану Роналду и наставником сборной Португалии Жорже Жезушем, передает «Чемпионат» .