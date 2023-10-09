Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 475 подписчиков

"Никакого стресса - я служу своему народу", - актер Охлобыстин о своей гражданской позиции

"Никакого стресса - я служу своему народу", - актер Охлобыстин о своей гражданской позиции

Politiki.net Есть у артиста талант, или его нет, в этом очерке - это дело десятое, а обсудить я хочу гражданскую позицию человека, которого знают миллионы россиян и который, как принято говорить, является лидером общественного мнения, или в простонародье ЛОМ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх