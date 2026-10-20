Благочинный Конаковского церковного округа принял участие в открытии выставки ко Дню отца. В зале детской литературы Конаковской библиотеки открылась выставка «Быть отцом совсем не просто», приуроченная ко Дню отца — сообщает Тверская Епархия.
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