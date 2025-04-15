Удар по Сумам показал недовольство Зеленским на Украине и за рубежом

@ Кадр из видео Tекст: Евгений Поздняков Удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ – политики разного уровня потребовали от генералов отказаться от проведения таких мероприятий в жилых кварталах.
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