Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    ИМХО, все камрады сходятся к ОДНОМУ предложению: использовать против ТАКОЙ позиции наших БЫВШИХ соотечественников по ...«Мы поддерживаем ...
  • Людмила Палкина (Белякова)
    Дай то бог.«В это не верил н...
  • Владимир Андреев
    Есть вещи необъяснимые.... "Есть вещи необъяснимые : сжигать нельзя - пепел опасен!, топить тоже нельзя ... закапыват...Прозрели? Охота н...

Удар по Сумам показал недовольство Зеленским на Украине и за рубежом

Удар по Сумам показал недовольство Зеленским на Украине и за рубежом

@ Кадр из видео Tекст: Евгений Поздняков Удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ – политики разного уровня потребовали от генералов отказаться от проведения таких мероприятий в жилых кварталах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх