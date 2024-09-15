Ураганным ветром сорвало крышу со здания школы в Выселковском районе Кубани

Ураганным ветром сорвало крышу со здания школы в Выселковском районе КубаниВ школе N3 в станице Березанской Выселковского района сегодня произошёл опасный инцидент - ураганным ветром повреждена крыша объекта.
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