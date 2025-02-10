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Царьград

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Быстрые кредиты в России: адвокат предупреждает о рисках мошенничества

Быстрые кредиты в России: адвокат предупреждает о рисках мошенничества

Адвокат Даниил Горьков предупреждает о рисках мошенничества при выдаче кредитов без должной проверки в России.

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