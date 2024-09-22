С Украины слышны слова поддержки СВО населением, пишут, что ждут Россию

Константин Самарин

Уж очень эти сообщения похожи на желаемое, выдаваемое за действительное. Украинцам так промыли мозги, что они стали напоминать немцев образца 1945-го года, уверенных в зверствах Красной Армии, и чудо с "вундервафлей".