С Украины слышны слова поддержки СВО населением, пишут, что ждут Россию

Российские волонтеры получают сообщения с Украины со словами поддержки ВС РФ, рассказал руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного Фронта Никита Киосев 22 сентября, сообщает РИА Новости.
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