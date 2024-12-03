В центре Манхэттена, где стоимость недвижимости достигает астрономических высот, возвышается таинственное 170-метровое здание.
Дом номер 33. Что скрывает небоскреб без окон: конструкция выдержит даже падение самолета
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Владимир Алтайцев
Фигня, Орешник его пробьёт на раз.
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15 час.
Karmadon
Разберем, посмотрим, что там внутри...
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15 час.
Alex Nемо
Во-первых, 33 Томас это не центр, а нижний Манхеттен. Во-вторых ничего такого уж особо таинственного в этом здании нет. Это строение принадлежит компашке АТТ. Основное назначение действительно коммуникационный хаб, то есть центр телефонной и интернет связи в основном для ну очень крупных клиентов типа крупных финансовых и правительственных контор. Стены сделаны таки образом чтобы уменьшить влияние температурных колебаний и внешнего излучения на аппаратуру. Кроме того что видно снаружи, всё здание по факту покрыто сеткой Фарадея. Пытаться звонить по мобильнику или использовать не авторизованные компьютеризированные инструменты с выходом на интернет (WiFi системы) не возможно. Так что на уровне электрических сигналов туда проникнуть просто не возможно, равно как не возможна и утечка информации если кто рискнёт попытаться использовать сканнер.
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13 час.
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