Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 886 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Витковский
    А для меня и не рождалась, если бы не ее ВЕЛИКИЙ ОТЕЦ, то она бы была заурядным трениришкой, забыла бабка историю сво...Тарасова бесстраш...
  • Evgenija Palette
    Ах, ОТСТУПИЛИ... Это и называется "добились результатов дипломатическим путем?"Лукашенко: ситуац...
  • Evgeni Velesik
    А если С-400?Над Харьковом зам...

NY Post: в Трампа стреляли с крыши здания, где размещались полицейские снайперы

NY Post: в Трампа стреляли с крыши здания, где размещались полицейские снайперы

Группа полицейских снайперов, которая 13 июля должна была обеспечить безопасность на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, находилась внутри здания, с крыши которого открыл стрельбу Томас Мэттью Крукс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх