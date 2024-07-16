NY Post: в Трампа стреляли с крыши здания, где размещались полицейские снайперы

Группа полицейских снайперов, которая 13 июля должна была обеспечить безопасность на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, находилась внутри здания, с крыши которого открыл стрельбу Томас Мэттью Крукс.
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