NY Post: в Трампа стреляли с крыши здания, где размещались полицейские снайперы

Политика как она есть

Группа полицейских снайперов, которая 13 июля должна была обеспечить безопасность на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, находилась внутри здания, с крыши которого открыл стрельбу Томас Мэттью Крукс.