Как последняя правительница независимого Тироля превратилась в «Безобразную герцогиню»

История Маргариты Маульташ может служить примером настоящего исторического «глухого телефона». В результате давности лет, неясности перевода старинных текстов и частично из-за простой ошибки за этой женщиной все более прочно закрепляется образ, ужасающий уродством, но привлекающий внутренней красотой и смелостью.