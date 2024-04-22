Как последняя правительница независимого Тироля превратилась в «Безобразную герцогиню»

История Маргариты Маульташ может служить примером настоящего исторического «глухого телефона». В результате давности лет, неясности перевода старинных текстов и частично из-за простой ошибки за этой женщиной все более прочно закрепляется образ, ужасающий уродством, но привлекающий внутренней красотой и смелостью.
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