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Регионы России

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Трифонова и Казанцева завоевали серебро в синхронных прыжках с трамплина на юниорском чемпионате мира

Трифонова и Казанцева завоевали серебро в синхронных прыжках с трамплина на юниорском чемпионате мира

Российские спортсменки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева заняли второе место в соревнованиях по синхронным прыжкам с трёхметрового трамплина на юниорском чемпионате мира – 2026, проходящем в Риеке, Хорватия.

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