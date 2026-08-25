Трифонова и Казанцева завоевали серебро в синхронных прыжках с трамплина на юниорском чемпионате мира

Российские спортсменки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева заняли второе место в соревнованиях по синхронным прыжкам с трёхметрового трамплина на юниорском чемпионате мира – 2026, проходящем в Риеке, Хорватия.
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