Медвежий угол
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Медвежий угол

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Тихий, тёмный и холодный вытрезвитель «Украина»

Тихий, тёмный и холодный вытрезвитель «Украина»

Исторические напёрстки Эпиграф: Потужний вибух пролунав біля Житомирської траси під Києвом. Ночные сводки с той стороны.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ММ
ММ

"Потужний вибух"- ну до чего ж уродская эта мова с ее туалетно анальными фантазиями! Я так понимаю, переводится это словосочетание как ГРОМКИЙ ПЕРДЁЖ, если мягко сказать?

Профиль пользователя Traveller
Travellerизменено

Эх, кабы так было, как описано... Но ведь есть Вова, как истинный наследник сказанного автором - "является редчайшим цивилизационным блудом и гнилым атавизмом пьяного беснования некоего царя Бориса" (с). 🥲 Заметьте, не я это написал!