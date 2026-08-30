Тихий, тёмный и холодный вытрезвитель «Украина»

Исторические напёрстки Эпиграф: Потужний вибух пролунав біля Житомирської траси під Києвом. Ночные сводки с той стороны.
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Белая перчатка с пальцев левой руки начала соскальзывать, ещё годик - обе снимем))
"Потужний вибух"- ну до чего ж уродская эта мова с ее туалетно анальными фантазиями! Я так понимаю, переводится это словосочетание как ГРОМКИЙ ПЕРДЁЖ, если мягко сказать?
Эх, кабы так было, как описано... Но ведь есть Вова, как истинный наследник сказанного автором - "является редчайшим цивилизационным блудом и гнилым атавизмом пьяного беснования некоего царя Бориса" (с). 🥲 Заметьте, не я это написал!
Ерничание, конечно, но по делу.