Исламский банкинг, построенный на принципах шариата

ФОТО: IMRANKADIR/SHUTTERSTOCK КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ: В РУССКУЮ ЭКОНОМИКУ ПРОНИКАЕТ ФИНАНСОВЫЙ ШАРИАТ В сентябре прошлого года Банк России запустил эксперимент по внедрению исламского банкинга в четырёх субъектах страны: в Дагестане, Чечне, Татарстане и Башкирии.
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