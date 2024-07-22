Исламский банкинг, построенный на принципах шариата

ФОТО: IMRANKADIR/SHUTTERSTOCK КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ: В РУССКУЮ ЭКОНОМИКУ ПРОНИКАЕТ ФИНАНСОВЫЙ ШАРИАТ В сентябре прошлого года Банк России запустил эксперимент по внедрению исламского банкинга в четырёх субъектах страны: в Дагестане, Чечне, Татарстане и Башкирии.