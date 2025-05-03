Дроны ВСУ атаковали село Толоконное в Белгородской области. Целью стала храм Георгия Победоносца. Пожар уничтожил купола.
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Дроны ВСУ атаковали село Толоконное в Белгородской области. Целью стала храм Георгия Победоносца. Пожар уничтожил купола.