Менелл о цели «Шанхая»: «Попасть в плей-офф и дойти до финала. Постараюсь показывать лучший хоккей»

Защитник « Шанхая » Бреннан Менелл рассказал о задачах команды на предстоящий сезон Fonbet КХЛ. – Вы разговаривали с Митчем Лавом? Какую роль он присмотрел для вас? – Да, я разговаривал с ним и со всеми тренерами, так что мы все знаем свои роли.