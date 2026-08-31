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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менелл о цели «Шанхая»: «Попасть в плей-офф и дойти до финала. Постараюсь показывать лучший хоккей»

Защитник « Шанхая » Бреннан Менелл рассказал о задачах команды на предстоящий сезон Fonbet КХЛ. – Вы разговаривали с Митчем Лавом? Какую роль он присмотрел для вас? – Да, я разговаривал с ним и со всеми тренерами, так что мы все знаем свои роли.

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